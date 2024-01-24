"Отмена" России в повествовании о болгарской борьбе за независимость невозможна, как бы этого ни желали сегодняшние временщики в Софии , выслуживающиеся перед своими опекунами за границей. То, что мы наблюдаем, - это проявление крайнего невежества, причем угрожающего размыванием идейных основ государственности Болгарии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, болгарским властям для этого придется вычеркнуть наследие ряда прославленных болгарских деятелей того времени - писателей, композиторов, поэтов, воспевавших победу русского оружия, и ополченцев, героически сражавшихся плечом к плечу с российским воинством.

"Наконец, простых болгар, чьи воспоминания о долгожданном освобождении от иноземного владычества были неразрывно связаны с Россией. "До века благодарный болгарский народ", - так написано в адресе императору Александру II от 4 апреля 1878 года, подписанном многими тысячами болгар", - отметила она.

Дипломат считает, что такое пренебрежительное отношение к вопросам истории говорит и о том, что нынешние власти не уважают своих граждан, считая возможным программировать их сознание при помощи пропаганды. Она также подчеркнула, что болгарский народ гораздо мудрее и сильнее тех, кто отказывает ему в праве мыслить свободно и объективно, и способен безошибочно распознать и защитить историческую истину как основу своего бытия.