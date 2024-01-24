Прекращено действие соглашения между правительствами России и Финляндии о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом сообщает МИД РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан 13 апреля 2012 года в Хельсинки. Решение о расторжении, согласно заявлению российского дипведомства, было принято в связи с конфронтационными действиями Финляндии в отношении РФ.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал документ о прекращении действия соглашения с Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству 20 октября 2023 года.

Позднее финский государственный совет одобрил расторжение по инициативе Москвы соглашения о приграничном сотрудничестве с российской стороной.

В ноябре прошлого года финская сторона объявила о закрытии всех КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" прекратили работу до 23 декабря. С 30 декабря закрылся последний работающий КПП.

Позже два пропускных пункта решили открыть. Однако спустя время из-за возобновления притока мигрантов финские власти вновь решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.