Россия вынесет на площадке форума ОБСЕ тему с крушением Ил-76 под Белгородом

Российская делегация на переговорах в Вене вынесет тему с крушением самолёта Ил-76 под Белгородом на площадке форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

«Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке ФСОБ сегодня», — сообщил РИА Новости представитель делегации.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.