Джабаров заявил, что Украина станет брошенным ребенком из-за Запада

Ранее на выступлении в Восточном комитете немецкой экономики министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о том, что страна не может в одиночку справиться с финансовым бременем конфликта на Украине. Он призвал партнеров по Евросоюзу усилить поддержку Киева. В декабре 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц также называл помощь Украине «вызовом для Германии», о чем писала «Парламентская газета».