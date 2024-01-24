Джабаров заявил, что Украина станет брошенным ребенком из-за Запада

Джабаров считает, что Украина станет брошенным ребенком из-за Запада
США не намерены помогать Украине, скоро государство станет брошенным ребенком, который не нужен даже собственному народу. Такую позицию NEWS.ru озвучил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее на выступлении в Восточном комитете немецкой экономики министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о том, что страна не может в одиночку справиться с финансовым бременем конфликта на Украине. Он призвал партнеров по Евросоюзу усилить поддержку Киева. В декабре 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц также называл помощь Украине «вызовом для Германии», о чем писала «Парламентская газета».
По мнению Джабарова, европейские страны вступают в период, когда внутренние проблемы заставляют задуматься, стоит ли вкладывать деньги в киевский режим. В конкретной ситуации Германия рассчитывает на помощь США, но Вашингтон не собирается тратить средства на Украину, утверждает сенатор.
«У них своих проблем тоже хватает. Скоро Украина станет брошенным ребенком, который никому не нужен, в том числе собственному народу», — сказал собеседник издания.