Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Германию отказаться от роли «американского лакея» и начать принимать решения на основе своих национальных интересов. Его слова приводит РИА Новости.

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Как сказал законодатель, своим нынешним государственным единством ФРГ обязана РФ. При этом он усомнился, что Москва продолжит снисходительно относиться к Берлину в будущем.

«Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея», — сказал Константинов.

По его мнению, у ФРГ еще есть что терять. В первую очередь это касается самого существования страны, для которой противостояние с РФ не заканчивалось хорошо ни в один из периодов истории.