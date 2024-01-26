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Константинов: ФРГ стоит отказаться от роли лакея США ради собственных интересов

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Германию отказаться от роли «американского лакея» и начать принимать решения на основе своих национальных интересов. Его слова приводит РИА Новости.

В парламенте Крыма призвали Германию отказаться от роли «американского лакея»
© Газета.ру

Как сказал законодатель, своим нынешним государственным единством ФРГ обязана РФ. При этом он усомнился, что Москва продолжит снисходительно относиться к Берлину в будущем.

«Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея», — сказал Константинов.

По его мнению, у ФРГ еще есть что терять. В первую очередь это касается самого существования страны, для которой противостояние с РФ не заканчивалось хорошо ни в один из периодов истории.

23 января немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что правительству страны пора осознать опасность начала военного конфликта с Москвой. Выступая в эфире телеканала ZDF, он призвал подготовиться к подобному развитию событий и нарастить боевую мощь Вооруженных сил Германии.

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