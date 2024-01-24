В МИД заявили, что Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76
Киев совершил акт безумного варварства, сбив военно-транспортный самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. Об этом написал в своем аккаунте в соцсетях посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. По данным военного ведомства, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Мирошник отметил, что украинские войска, сбив Ил-76 и нарушив договоренности с российской стороной, убили российских летчиков и бойцов сопровождения и «пустили в расход» своих же сограждан. По словам дипломата, украинская диктатура принесла военнопленных в жертву стремлению демонстрировать «кровавую сущность России», но своими действиями она лишь продемонстрировала «свое нацистское бесчеловечное нутро», отправив на тот свет тех людей, за которых она якобы так «боролась» и которых так ждала.
«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах. Те гарантии что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — заявил посол.
Он уверен, что к преступлению причастен Киев и совершенно неважно, кто именно из украинских властей дал приказ на удар по воздушному судну, был ли он согласован ли «всей нацистской сходкой», или «это решение одного безумного фанатика». Тем не менее, по мнению Мирошника, ответственность должна наступить для всех причастных к трагедии.