Киев совершил акт безумного варварства, сбив военно-транспортный самолет Ил-76 с военнопленными украинской армии, и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. Об этом написал в своем аккаунте в соцсетях посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о крушении в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76. По данным военного ведомства, на борту находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Мирошник отметил, что украинские войска, сбив Ил-76 и нарушив договоренности с российской стороной, убили российских летчиков и бойцов сопровождения и «пустили в расход» своих же сограждан. По словам дипломата, украинская диктатура принесла военнопленных в жертву стремлению демонстрировать «кровавую сущность России», но своими действиями она лишь продемонстрировала «свое нацистское бесчеловечное нутро», отправив на тот свет тех людей, за которых она якобы так «боролась» и которых так ждала.

«Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах. Те гарантии что они дают, если еще не нарушили, то непременно нарушат. И в этом нет никаких сомнений», — заявил посол.