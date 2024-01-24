Володин призвал разобраться, какими ракетами сбили Ил-76

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с крушением Ил-76 в Белгородской области призвал разобраться, какие ракеты и пусковые установки могли быть использованы. Об этом сообщает РИА Новости.

Минобороны РФ ранее сообщило, что около 11:00 мск при выполнении планового полета в Белгородской области потерпел крушение военно-транспортный Ил-76. На его борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

После инцидента украинские СМИ сообщили, что самолет сбили ВСУ. Позднее эту информацию начали удалять из статей.

«Есть предложение все-таки разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы», — сказал Володин на пленарном заседании.