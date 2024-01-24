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Госдума обратится к США и Германии из-за катастрофы Ил-76

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращение к Конгрессу США и правительству Германии из-за крушения Ил-76. Об этом сообщает ТАСС.

Ил-76 разбился утром 24 января в Белгородской области. В Минобороны РФ сообщили, что на его борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и три сопровождающих.

Минобороны прокомментировало крушение Ил-76

Володин поручил подготовить обращения к США и Германии, а также выяснить, какие ракеты и пусковые установки могли стать причиной крушения.

«Давайте подготовим обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают. Это нацистский режим. <…> Они должны осознать свою ответственность», - подчеркнул спикер Думы.

Он отметил, что речь может идти о нападении ВСУ на гуманитарную миссию.

«Своих солдат расстреляли в воздухе. <...> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», - так прокомментировал это Володин.

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