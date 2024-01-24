Песков напомнил о правилах и требованиях ЦИК к кандидатам в президенты

«Совершенно не нужно ни с кем согласовывать. Есть определенный алгоритм действий, который нужно выполнить. Есть полномочия ЦИКа (...) и есть конституционное право любого гражданина России, который соответствует определенным критериям, баллотироваться на должность президента», — пояснил представитель Кремля.