Кремль оценил решение Турции одобрить членство Швеции в НАТО

Турция является членом НАТО, одобрение ею новых участников альянса — суверенное решение государства. Так решение Анкары одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков напомнил, что члены НАТО являются союзниками Турции по альянсу, поэтому у Анкары есть свои обязательства перед странами-участницами Североатлантического альянса.

«Это решение парламента Турции, Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому альянсу, вот это суверенное решение Турции», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.

В свою очередь в Госдуме пожалели о решении Турции по вступлению Швеции в НАТО. Турция получила все, что хотела, и поэтому парламент страны простым большинством одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, считает депутат Алексей Чепа.