Кремль обладает информацией о присутствии французских наемников на Украине
Кремль настаивает на том, что обладает надежной информацией о присутствии французских наемников на Украине - Песков. Песков призвал власти Франции беречь своих граждан на фоне информации о французских наемниках на Украине.
Он отметил, что французским властям лучше беречь своих граждан.
"Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники, <...> считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многом в преступных деяниях киевского режима", - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что в Кремле обращают внимание на заявления французских представителей о том, что они "ничего не могут сделать" с ситуацией вокруг наемников.
"Мы сожалеем в этой связи", - сказал он.