Кремль обладает информацией о присутствии французских наемников на Украине

"Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники, <...> считаем, что гораздо лучше все-таки бережнее относиться к своим гражданам и хотя бы им настоятельно рекомендовать не принимать участие во многом в преступных деяниях киевского режима", - сказал представитель Кремля.