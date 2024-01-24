В Госдуме прокомментировали нападение на гражданина Ирана в Москве

Причиной нападения на гражданина Ирана в Москве стала безнаказанность. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Иностранец получил ножевое ранение из-за конфликта со школьниками в лифте.

По словам обратившихся к депутату жителей, участковый неоднократно не реагировал на поступающие сигналы о противоправном поведении школьников.

«Рано или поздно такое должно было случиться», — прокомментировал Хинштейн.

Он задался вопросом, почему действия «малолетних преступников» остались без внимания.