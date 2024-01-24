Матвиенко поручила обратиться в парламенты стран, поставляющих оружие Украине
Необходимо обратиться в парламенты стран, которые поставили Киеву оружие, использованное для убийства мирных граждан, заявила на пленарном заседании Совета Федерации 24 января спикер палаты регионов Валентина Матвиенко.
«Запросите у Минобороны, кто, какие страны поставили оружие, которым убивали мирных граждан руками украинцев. Тем более что более что применялись и кассетные боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями», — сказала Матвиенко, обращаясь к вице-спикеру Совета Федерации Константину Косачеву.
Нужно персонально обратиться к парламентам этих стран, в том числе Чехии, которая поставляла Украине ракеты, уверена спикер.
«Попросим их ответить, в курсе ли они, знают ли, что оружием, которые поставляют их страны, убивают мирных граждан. Жестко напишите, что они тоже несут за это ответственность, не только лидеры этих стран», — сказала Валентина Матвиенко.
Вооруженные силы Украины 21 января обстреляли рынок в Кировском районе Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин в своих социальных сетях сообщил о гибели 27 человек. Кроме того, ранения получили 25 гражданских лиц, среди них — два подростка. В МИД РФ указали, что обстрел проводился западным оружием из находящейся под контролем украинских властей Авдеевки.