Глава ЦИК ответила на вопрос о присутствии международных наблюдателей на выборах

Международные наблюдатели приедут на выборы президента России, которые пройдут в марте. Об этом сообщила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами 95 странам. Комиссия предполагает, что на выборы приедут от 500 до 1000 наблюдателей из-за рубежа.

«ЦИК со своей стороны гарантирует максимально благожелательный, открытый процесс, благоприятные условия для наблюдения наших коллег из зарубежных стран, они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, чтобы посмотреть, как там проходят выборы», — сказала Памфилова.

В январе ЦИК сообщил, что не стал присылать приглашения представителям недружественных стран для участия в наблюдениях за выборами президента. В свою очередь, комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета установила, что западные страны наращивают число участников, которые пытаются дискредитировать выборы президента.