В Совфеде рассказали об исторической возможности, которую упускает Турция

Турция своим решение ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО упускает историческую возможность выступить в интересах всего человечества, а не отдельного блока, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале. По его словам, позиция Анкара вызывает сожаление.

Остается сожалеть о предстоящем (увы!) окончательном решении Турции по членству Швеции в НАТО. Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно взятого блока, будет тоже упущен, — написал сенатор.

Косачев предположил, что вопрос о ратификации соглашения уже решен. Он отметил, что Турция воспринимала его как вопрос получения тех или иных выгод от НАТО. Решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана говорит о том, что Анкара «получили все желаемое», добавил сенатор.

По мнению Косачева, ни в НАТО, ни в Швеции, ни в любой другой стране блока не достигли консенсуса по приему Стокгольма. Он напомнил, что власти Швеции не проводили референдум о вступлении страны в альянс.

В НАТО, скажем аккуратно, разброс мнений тоже далек от консенсуса, да и Венгрия пока не определилась. Но главное — это отношение к расширению НАТО со стороны международного сообщества, — отметил политик.

Сенатор выразил сожаление в связи с тем, что Швеция утратила свой нейтральный статус и сейчас «выступает в роли могильщика своей же ранее высокой репутации». По его мнению, власти страны поступились мечтами своих предшественников о разоружении и безопасности.