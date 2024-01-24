Захарова назвала мирные инициативы по Украине манипуляциями

Мирные инициативы от стран, которые поставляют оружие Украине, являются манипуляциями. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Швейцарии на российско-швейцарские переговоры в ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Москва при выстраивании отношений с Берном учитывает его отход от принципов нейтралитета и поддержку Киева.

Захарова подчеркнула, что мирные инициативы стран Запада можно будет «идентифицировать в качестве искренних» лишь в том случае, если они откажутся от поставок оружия и разжигания конфликта. Сейчас же, пока продолжаются попытки нанести стратегическое поражение России с помощью Украины, о планах урегулировать конфликт не может быть и речи.

Дипломат отметила, что в Москве с удивлением обнаружили комментарий швейцарского МИД относительно того, что они ищут пути формирования переговорного процесса по Украине.

«Такие псевдоинициативы, такие ложные заявления, они призваны создавать ощущение некой деятельности, нацеленной на мир, а там, в глубине, продолжаются поставки вооружения, уже не увеличение, но по крайней мере, выкраивание бюджетов и другие формы поддержки киевского режима», — добавила Захарова.