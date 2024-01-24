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Лавров проводит встречу с генсеком ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом пишет ТАСС.

Лавров проводит встречу с генсеком ООН
© РИА Новости

Они пожали друг другу руки в комнате приемов штаб-квартиры Организации. Следом встреча продолжилась в закрытом для журналистов режиме.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что министру иностранных дел РФ и Антониу Гутерришу нужно будет обсудить очень много вопросов По его словам, генеральный секретарь коснется всего, что «захочет обсудить другая сторона».

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