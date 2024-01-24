Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись колкостями и намеками в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу военного конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат Гилад Эрдан жестко раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия Москве, которая, по его мнению, использует его в ходе специальной военной операции на Украине.

Сергей Лавров не оставил эти обвинения без внимания.

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — сказал он.

В то же время Лавров призвал ООН «не позволить похоронить решение о создании палестинского государства», напомнив, что достигнутые в 2015 минские договоренности уже «похоронены». Министр иностранных дел РФ считает, что повторения такого исхода в отношении палестинского народа «нельзя допустить.