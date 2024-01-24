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Лавров усомнился в готовности Украины к урегулированию конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что власти Украины готовы к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Владимир Зеленский «невежливо комментировал» заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который утверждает, что в случае его победы на выборах в 2024 году он остановит конфликт.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но не о сохранении действующей власти в Киеве. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования конфликта посредством переговоров.

Лавров не считает, что ситуация вокруг Украины была бы иной при Трампе

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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