Захарова прокомментировала указ Зеленского о российских территориях

«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов», — приводит РБК её слова.

Захарова добавила, что на Украине уже «разворовано буквально всё», а население «как скотину загоняют на убой». По её мнению, в связи с этим украинские власти подписывают абсурдные документы и совершают нелепые поступки.