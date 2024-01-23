Лавров провел переговоры с главой МИД Иордании
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе сообщили, что перед началом встречи ас-Сафади спросил, как дела у Лаврова.
«Физически - хорошо, но то, что мы наблюдаем во всем мире, ужасно», — отметил министр.
Глава МИД Иордании заметил, в свою очередь, что в дальнейшем мировое сообщество может столкнуться с еще большим количеством вызовов в сфере безопасности.
Стороны обсудили ключевые вопросы ближневосточной повестки дня с акцентом на продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта, пояснили в МИД РФ.
Лавров и ас-Сафади, уточнили в ведомстве, акцентировали важность прекращения огня в секторе Газа и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло на базе решений Совбеза ООН и Генассамблеи ООН.
В МИД констатировали, что в ходе переговоров была подтверждена близость подходов сторон к урегулированию на основе соблюдения норм международного права кризисных ситуаций в макрорегионе, оказывающих негативное воздействие на региональную и глобальную стабильность и безопасность.