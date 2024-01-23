В Кремле прокомментировали высказывания Зеленского о территориях

У Владимира Зеленского появились большие проблемы, ему следует разобраться, что с ними делать, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать территориальные претензии Зеленского к России.

«[Владимир Зеленский] делает, мягко говоря, абсурдные, нелогичные, какие-то идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на российские территории. Но невооруженным глазом видна несостоятельность этих потуг», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил, что украинскому лидеру необходимо подумать и понять, как решить возникшие проблемы. Вместе с тем, добавил он, Зеленский все еще пытается вернуться к временам, «когда ему дают безграничное количество денег и снарядов».

По его оценке, украинскому политику не удастся вернуться к прежнему. Кроме того, предупредил он, все больше людей на Украине начинают задумываться о ситуации в стране и на линии противостояния.