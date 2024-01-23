В Кремле прокомментировали высказывания Зеленского о территориях
У Владимира Зеленского появились большие проблемы, ему следует разобраться, что с ними делать, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать территориальные претензии Зеленского к России.
«[Владимир Зеленский] делает, мягко говоря, абсурдные, нелогичные, какие-то идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на российские территории. Но невооруженным глазом видна несостоятельность этих потуг», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь отметил, что украинскому лидеру необходимо подумать и понять, как решить возникшие проблемы. Вместе с тем, добавил он, Зеленский все еще пытается вернуться к временам, «когда ему дают безграничное количество денег и снарядов».
По его оценке, украинскому политику не удастся вернуться к прежнему. Кроме того, предупредил он, все больше людей на Украине начинают задумываться о ситуации в стране и на линии противостояния.
«Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее, а Россия будет и далее выполнять цели СВО», — отметил Песков.