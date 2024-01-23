Лавров прокомментировал готовность США говорить о ситуации на Украине

«Они готовы время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и нашего Постпредства при ООН в Нью-Йорке. Но не на политические темы... Мы готовы выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной», — заявил он.