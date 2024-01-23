Лавров рассказал о причинах непродления зерновой сделки

Причиной непродления зерновой сделки является использование безопасных коридоров Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил министр иностранных дел России в интервью CBS News. Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

Лавров ответил на вопрос о причинах прекращения зерновой сделки. Он подчеркнул, что ВСУ использовали безопасные проходы, созданные в рамках соглашения, для запуска военно-морских беспилотников и ударов по России.

Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не нападала на украинские корабли в Черном море. Он также отметил существовавший механизм инспекций, включающий ООН, Россию, Украину и Турцию.