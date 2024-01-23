Захарова прокомментировала действия США в Красном море

Действия США и Соединенного Королевства в Красном море являются грубым нарушением международного права, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что 12 января 2024 года постпред РФ при ООН Василий Небензя «подробно изложил, в чем именно заключаются эти нарушения».

В частности, пояснила Захарова, в соответствии с Уставом ООН применение силы на территории суверенного государства может быть признано правомерным только в качестве ответа на вооруженное нападение на государство, либо с санкции СБ ООН.

В контексте ситуации в Красном море, уточнила дипломат, нет никаких оснований говорить о наличии у США и Великобритании права на самооборону, так как заявленные лидерами этих стран цели не дают им права на подобные действия по смыслу статьи 51 Устава ООН.

Кроме того, подчеркнула Захарова, СБ ООН не предоставлял кому-либо мандат на применение силы в связи с событиями в Красном море.