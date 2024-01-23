Лавров прокомментировал обвинения США в использовании иранских дронов в СВО
Обвинения США в ООН в адрес России по поводу использования на Украине иранских беспилотников являются ложью. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
Он отметил, что ему все равно на «какие-то иранские БПЛА, которые выставляются в миссии США при ООН».
«Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это "доказывают". Это ложь», — сказал Лавров.
Заявления об использовании РФ иранских беспилотников звучат не впервые. В частности, с такими обвинения выступала Украина и США. При этом Москва и Тегеран уже неоднократно опровергали сообщения о поставках беспилотников.
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