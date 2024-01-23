МИД РФ отслеживает ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения из Латвии россиян

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правящая верхушка Латвии должна знать, что Россия "не простит и не забудет" действий по выдворению граждан РФ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой относительно угрозы выдворения российских граждан, проживающих в Латвии.

"Каждый соучастник этого злодеяния в латвийской правящей верхушке должен знать, что Россия этого не простит и не забудет", - указала Захарова.

МИД, по словам дипломата, внимательно отслеживает "ситуацию с возросшей угрозой массового выдворения в ближайшее время из Латвии граждан России, в основном преклонного возраста, не сдавших в соответствии с драконовскими поправками в местное миграционное законодательство экзамен по латышскому языку для продления вида на жительство". "Это - откровенно преступное, сравнимое, пожалуй, со зверствами фашистов, отношение к людям, - подчеркнула Захарова. - Всем нашим согражданам, которые станут жертвами таких издевательств со стороны Латвии, будет оказана необходимая помощь, созданы условия для нормальной жизни в России. На произвол судьбы никого не бросим".