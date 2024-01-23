Песков рассказал, когда встретятся Путин и Лукашенко

Переговоры Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся до конца этой недели. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва сообщит обо всем своевременно.

Ранее президенты двух стран встречались в конце декабря прошлого года в рамках проведения саммита ЕАЭС. Тогда Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию куриные яйца.