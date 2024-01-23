Депутат объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»

Депутат Матвеев объяснился после предложения Кадырова его «вытурнуть»
Депутат Госдумы Михаил Матвеев объяснил свои слова про мигрантов после предложения главы Чечни Рамзана Кадырова «вытурнуть» его. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, 23 января в интернете начал активно распространяться фрагмент его прошлогоднего интервью. Там он выступал по поводу миграционного потока, который идет в Россию, вместе с ним, по мнению депутата, в страну проникают представители радикальных исламских взглядов. По словам Матвеева, он имел в виду радикалов.
На ситуацию с отрывком ролика, продолжил он, обратил внимание Рамзан Кадыров.
«Я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике и которые там побеждены. И с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции», — сказал он.
23 января глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» Матвеева.
«Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. (...) А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — заявил Кадыров.