Путин выразил надежду на скорое вхождение новых регионов в пространство России
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны в скором времени влиться в общероссийское пространство. Надежду на это выразил президент России Владимир Путин.
Как отметил глава государства на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, Россия будет стремиться, чтобы это произошло как можно скорее. Одновременно с этим будет решаться вопрос безопасности.
Другой темой встречи, проходящей в рамках международной выставки-форума «Россия», стало создание в стране общероссийского родительского комитета. Путин заявил, что поручит проработать эту идею.