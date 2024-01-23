Путин выразил надежду на скорое вхождение новых регионов в пространство России

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны в скором времени влиться в общероссийское пространство. Надежду на это выразил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, Россия будет стремиться, чтобы это произошло как можно скорее. Одновременно с этим будет решаться вопрос безопасности.