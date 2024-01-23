Захарова пошутила о «видящем мертвых» Байдене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неудивительным, что Джо Байден «видит мертвых»: она пошутила, что так 81-летний президент США общается с голосовавшими за него людьми. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В соцсетях несколько раз шутили над «видящим мертвых» Байденом. К примеру, осенью 2022 года он искал на конференции в Вашингтоне конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую в ДТП за два месяца до этого.

Также пользователи обращали внимание на попытки Байдена «пожать руку никому» и писали, что ему «привиделись призраки».