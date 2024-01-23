Захарова пошутила о «видящем мертвых» Байдене
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неудивительным, что Джо Байден «видит мертвых»: она пошутила, что так 81-летний президент США общается с голосовавшими за него людьми. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В соцсетях несколько раз шутили над «видящим мертвых» Байденом. К примеру, осенью 2022 года он искал на конференции в Вашингтоне конгрессвумен Джеки Валорски, погибшую в ДТП за два месяца до этого.
Также пользователи обращали внимание на попытки Байдена «пожать руку никому» и писали, что ему «привиделись призраки».
«Вот все удивляются, что Байден видит мёртвых, здоровается с ними, перебрасывается какими-то фразами. Что тут удивительного: он просто благодарит тех, кто за него голосовал», — написала Захарова.
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