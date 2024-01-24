В Кремле прокомментировали отрицание Францией наличия наемников на Украине

«Мы все-таки настаиваем на том, что обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть в Украине, французские наемники. И мы также обращаем внимание на заявление французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне», — сказал Песков, отвечая на вопрос об обращении к национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в конфликте на Украине.