Путин: Россия сделает все возможное, чтобы Египет встроился в БРИКС

Россия сделает все возможное, чтобы во время ее председательства в БРИКС Египет эффективно встроился в работу объединения. Об этом во время видеоконференции с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил глава государства Владимир Путин.
"Нами запланировано проведение более 200 мероприятий по линии БРИКС, и мы рассчитываем, что египетские представители примут в них самое деятельное участие", - рассказал Путин. ТАСС
Российский президент назвал Египет близким другом и стратегическим партнером, с которым идет взаимодействие на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга. Российская газета