$87.97-0.6295.89-0.50
Войти в почту

Рамзан Кадыров рассказал, что такое дух воина

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии чеченских военных в спецоперации. Спецназ «Ахмат» успешно выполняет поставленные задачи.

Кадыров рассказал, что такое дух воина
© РИА Новости

«Просто так от наших спецов и не спрячешься, хоть и морозно на улице. Они не дремлют. В этом и проявляется дух воина – сражаться до последнего врага», – заявил Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поделился кадрами, как чеченские военные выполняют боевые задачи и уничтожают укронацистов. Рамзан Кадыров поблагодарил группу «Аида» за успешное выполнение задач.

Политика
Рамзан Кадыров
Чеченская Республика