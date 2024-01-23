Рамзан Кадыров рассказал, что такое дух воина
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об участии чеченских военных в спецоперации. Спецназ «Ахмат» успешно выполняет поставленные задачи.
«Просто так от наших спецов и не спрячешься, хоть и морозно на улице. Они не дремлют. В этом и проявляется дух воина – сражаться до последнего врага», – заявил Рамзан Кадыров.
Глава Чечни поделился кадрами, как чеченские военные выполняют боевые задачи и уничтожают укронацистов. Рамзан Кадыров поблагодарил группу «Аида» за успешное выполнение задач.