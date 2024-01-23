Песков: удары по объектам ВСУ не являются ответом на теракт в Донецке

Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударивших по мирным жителям на донецком рынке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС
Журналисты спросили у представителя Кремля, можно ли считать удар ответом на теракт в Донецке. RT на русском
По словам Пескова, российские военные «не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению». «Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — подчеркнул он. Lenta.ru