Путин примет участие в церемонии залития бетона на АЭС в Египте

«Это важный проект, один из флагманских для нашего экономического сотрудничества. <..> На площадке в ходе церемонии будет находиться глава «Росатома» Алексей Лихачев, премьер-министр и министр обороны Египта и многие другие представители египетских властей», — заявил Песков.