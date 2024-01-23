Песков назвал распространенной практикой вербовку через соцсети
Использование соцсетей разведками для вербовки - распространенная практика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал публикацию ЦРУ в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) ролика на русском языке, нацеленного на вербовку россиян.
Представитель Кремля подчеркнул, что разведки разных стран мира очень часто прибегают к СМИ и соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников.
"Постоянно, ежегодно это делает и ЦРУ. Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас в стране "ВКонтакте" гораздо популярнее", - сказал он и отметил, что аудитория ВК гораздо больше.