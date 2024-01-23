Кремль отреагировал на информацию о скором визите Путина в Турцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о ближайшей поездке главы российского государства Владимира Путина в Турцию.

Представитель Кремля отметил, что контакты на высшем уровне ведутся, но нужно дождаться официальной информации.

«Как появятся даты — сообщим», — сказал он.

22 января информированный дипломатический источник РИА Новости заявил, что в Анкаре рассчитывают, что президент России Владимир Путин в ближайшее время прибудет в Турцию с рабочим визитом.

Турецкая газета Türkiye сообщила 20 января, что в республике ожидают визита российского лидера 12 февраля. В Кремле ответили, что сообщат своевременно о поездке Путина.

В декабре 2023 года президент России сообщал, что планировал встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2023 года, до этого у лидеров не получилось организовать встречу из-за графика главы Турции.