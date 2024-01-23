Путин проведет переговоры с президентом Чада

Президент России Владимир Путин в среду, 24 января, проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби Итно, который посетит РФ с официальным визитом.

— Двадцать четвертого января президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби, который посетит Россию с официальным визитом, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что российский лидер обсудит с чадским коллегой отношения между странами и международную повестку.

15 января Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В тот же день Министр иностранных дел России Сергей Лавров также провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном.

Стороны обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным прошли 13 сентября в рамках общения с делегацией, после чего они поговорили тет-а-тет. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, переговоры были успешными. Стороны обсудили сотрудничество в сфере авиации, инфраструктуры и транспорта. 14 сентября северокорейский лидер пригласил Путина в Северную Корею.

Президент РФ Владимир Путин объявлял в конце 2023 года о намерениях провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале 2024-го. В администрации главы Турции подтвердили, что занимаются проработкой этого вопроса.