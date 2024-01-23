Медведев оценил темпы перехода к многополярному миру

Многополярная система международных отношений в настоящее время только складывается, и переход к такой модели мира не будет быстрым, заявил во время встречи с представителями политических партий стран — членов АСЕАН зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Газета.Ru
«Многополярный мир только складывается. Страны, которые представляют большинство, выступают за продвижение устремленной в будущее повестки дня. Наша задача — сделать это в быстром темпе», — подчеркнул он. Ura.Ru
Медведев предложил обсудить на круглом столе участие и роль политических партий стран АСЕАН в формировании многополярного мира. ТАСС