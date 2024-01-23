В МИД РФ указали на большой запас прочности позиций России в ЮНЕСКО

"В этом году мы будем отмечать 70-летие присоединения нашей страны к организации, и это дает нам возможность посмотреть, с каким багажом мы к этому подошли, - сказала она. - Если перевести в цифры, то можно сказать, что позиции России в ЮНЕСКО имеют достаточно большой запас прочности".