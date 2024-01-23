В МИД РФ указали на большой запас прочности позиций России в ЮНЕСКО
Российские позиции в ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) сохраняют достаточный запас прочности. Об этом заявила заместитель директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном роли России в мировом гуманитарном пространстве.
"В этом году мы будем отмечать 70-летие присоединения нашей страны к организации, и это дает нам возможность посмотреть, с каким багажом мы к этому подошли, - сказала она. - Если перевести в цифры, то можно сказать, что позиции России в ЮНЕСКО имеют достаточно большой запас прочности".
Довгаленко обратила внимание, что Россия в числе лидеров по количеству институтов, школ и кафедр, на втором месте по числу биосферных резерватов.
"Здесь говорилось о большом количестве языков народов России, здесь мы тоже занимаем лидирующие позиции в рамках международного десятилетия языков коренных народов, за проведение которого ответственна ЮНЕСКО", - добавила она.