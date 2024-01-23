В Совфеде поспорили, что Россия сделала больше для сохранения украинского языка, традиций и культуры, чем сама Украина. О заслуге страны заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

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Он привел фрагмент ранее подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа, согласно которому Россия «на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

Косачев заявил, что Россия на протяжении своей истории сохраняла и продолжает сохранять многонациональность. Он добавил, что Киев, в отличие от Москвы, стремится уничтожить национальную идентичность русскоязычного населения страны. В вопросе об угнетении сенатор посоветовал Зеленскому обратиться к Западу и его колониальному прошлому.