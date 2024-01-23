ЕС столкнулся с трудностями при разработке новых антироссийских санкций

Евросоюз испытывает затруднения при разработке нового пакета антироссийских санкций, пишет газета Politico. По данным издания, все значимые цели уже закончились, а то, что осталось, для рестрикций недоступно. Поэтому, утверждается в материале, Европа остается для России «денежной дойной коровой», а Москва для ЕС — крупным поставщиком сжиженного природного газа.

Самая большая проблема состоит в том, что все большие категории уже находятся под санкциями, а те, что остались, недоступны, например атомная энергетика или сжиженный природный газ, — приводит газета слова источника в дипломатических кругах Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассчитывает принять 13-й по счету пакет антироссийских санкций к 24 февраля — годовщине начала специальной военной операции на Украине. Члены объединения уже приступили к его обсуждению. Брюссель намерен включить в санкционные списки новые имена и дополнительные торговые ограничения. Также ЕС планирует «подавить возможности РФ» обходить уже принятые ограничения.