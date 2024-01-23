Примаков допустил, что в Словакии возобновится работа Русского дома
В Словакии возможно возобновление работы Русского дома, чья работа была приостановлена ранее, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
«Это вполне возможно», — сказал он РИА Новости, комментируя перспективы возобновления работы Русского дома.
С его ведомством контактов по этому поводу ещё не было.
20 января стало известно, что глава Минкультуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество страны в сфере культуры с Россией и Белоруссией.