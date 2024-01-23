По его информации, в России государство гарантирует языковые, культурные и другие базовые права всех народов и национальных групп, проживающих на ее территории без помощи со стороны украинского лидера. В качестве примера Мурадов назвал территории, где украинский язык имеет статус государственного регионального языка.