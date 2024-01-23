В Крыму ответили на указ Зеленского об «исторических территориях» Украины
Указ украинского президента Владимира Зеленского, который касается «исторически населенных украинцами территорий Российской Федерации» со стороны постпреда Крыма при президенте России Георгия Мурадова.
«Попытки Зеленского «позаботиться» об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла», — отметил Мурадов.
По его информации, в России государство гарантирует языковые, культурные и другие базовые права всех народов и национальных групп, проживающих на ее территории без помощи со стороны украинского лидера. В качестве примера Мурадов назвал территории, где украинский язык имеет статус государственного регионального языка.
Таким образом, указ Зеленского говорит о его «политической безграмотности и некомпетентности», заключает постпред.