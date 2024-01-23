Захарова: Запад в своих СМИ начал менять слоганы в адрес России

Страны Запада на фоне того, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, начали менять в своих СМИ заявления и слоганы в адрес России. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, западные политики и журналисты много месяцев «талдычили» относительно того, что все по украинскому конфликту должно «решиться на земле».

Дипломат отметила, что ситуация на земле сейчас складывается не в пользу Украины и ее западных союзников, они оказались в тупике. Поэтому теперь, по словам Захаровой, СМИ Запада изобретают «гибридные формулы» — от заявлений и слоганов нанести стратегическое поражение Российской Федерации они переходят к словам, что «России нельзя победить».