По мнению Мурадова, Россия без внимания со стороны Зеленского обеспечивает языковые, культурные и иные базовые права всех проживающих на своей территории народов и национальных групп, представляющих единую российскую нацию. В частности, он указал на то, что в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, которые перешли к РФ после проведенных там референдумов, украинский язык по-прежнему имеет статус государственного регионального языка.