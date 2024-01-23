Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Ирана и Хосейн Амир Абдоллахиан проводят переговоры в штаб-квартире ООН, сообщает РИА Новости.
Перед встречей дипломаты обменялись рукопожатием. Глава иранской дипломатии спросил российского министра, как у него дела.
«Все под контролем. Главное только понять, под чьим», — отметил Лавров.
Ранее российский министр встретился с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.
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