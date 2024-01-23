Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Ирана и Хосейн Амир Абдоллахиан проводят переговоры в штаб-квартире ООН, сообщает РИА Новости.

Перед встречей дипломаты обменялись рукопожатием. Глава иранской дипломатии спросил российского министра, как у него дела.

«Все под контролем. Главное только понять, под чьим», — отметил Лавров.