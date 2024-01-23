Лавров на полях ООН проводит встречу с главой МИД Ливана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ООН проводит встречу с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Главы МИД России и Ливана в Нью-Йорке», — написала она в Telegram.
Ранее Сергей Лавров на полях ООН провёл встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
22 января Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Москвой заседании Совбеза.