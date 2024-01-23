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Лавров на полях ООН проводит встречу с главой МИД Ливана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ООН проводит встречу с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

Лавров на полях ООН проводит встречу с главой МИД Ливана
© ТАСС

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Главы МИД России и Ливана в Нью-Йорке», — написала она в Telegram.

Ранее Сергей Лавров на полях ООН провёл встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.

22 января Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке для участия в запрошенном Москвой заседании Совбеза.

Политика
Мария Захарова
Сергей Лавров
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