Япония и США договорились сотрудничать по санкциям против РФ

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда и первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо договорились сотрудничать по вопросу антироссийских санкций, в том числе предотвращения предполагаемого обхода ограничительных мер, а также продолжать обсуждение вопроса об использовании замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщило Министерство финансов Японии.

"В дополнение к вопросам мировой экономики они обменялись мнениями по поводу таких проблем, как ситуация вокруг Украины, а также договорились продолжать усилия по усилению мер [против] обхода санкций против России, включая "потолок цен" [на российскую нефть]", - говорится в сообщении ведомства.

Видео дня

Как отмечается, Канда и Адейемо договорились продолжить обсуждение вопроса о замороженных российских активах, в том числе с учетом заявления лидеров G7 на саммите в Японии. В документе говорилось, что страны предпримут шаги для "полного учета суверенных активов России", которые "будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине".

Использование замороженных активов РФ в интересах Украины

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, Еврокомиссия (ЕК) планирует таким образом получить около €15 млрд до 2027 года. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за девять месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.

16 января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что Евросоюз приступил к технической работе по реализации выдвинутого Еврокомиссией плана.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил 18 января журналистам, что страна примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада о конфискации ее активов, но в настоящее время анонсировать их повода нет.